Минобороны нашло добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

50 военных отправятся в научный институт

Уникальную отечественную вакцину от коронавируса испытают на себе добровольцы Минобороны.

Для клинических испытаний отобрали 50 военнослужащих, в том числе пять женщин. Все они прошли необходимые обследования и тестирования, сообщили в пресс-службе министерства.

Испытания отечественной вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома.

Первая группа добровольцев заедет в ЦНИИ 3 июня.

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