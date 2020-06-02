Минобороны нашло добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

50 военных отправятся в научный институт
Уникальную отечественную вакцину от коронавируса испытают на себе добровольцы Минобороны.
Для клинических испытаний отобрали 50 военнослужащих, в том числе пять женщин. Все они прошли необходимые обследования и тестирования, сообщили в пресс-службе министерства.
Испытания отечественной вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома.
Первая группа добровольцев заедет в ЦНИИ 3 июня.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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