"Не пытаюсь отсудить карандаш": Жигунов рассказал о тяжбе из-за кредита

Артист сделал важное заявление

Актер и продюсер Сергей Жигунов прокомментировал судебное разбирательство из-за неоплаченного кредита.

Несколько лет назад Жигунов взял многомиллионный кредит на съемки, однако вернуть его не смог. Как пишут СМИ, звезде пришлось продать часть своей недвижимости. Кроме того, суд арестовал личные вещи артиста, которые находятся в квартире на Мосфильмовской улице в столице. Жигунов подал иск против судебного пристава, который якобы допустил ряд нарушений при опечатывании вещей.

Сергей Жигунов, который отказывается общаться с журналистами, написал в Instagram, что он рационально относится к продюсерским рискам. "Наряду с большими доходами случаются финансовые потери, в том числе и значительные. Так случилось несколько лет назад при производстве проектов "Динозавр" и "Горюнов". Как бы горько это не было, но кино - вообще венчурный бизнес и потери - его часть", - сообщил он, подчеркнув, что многомиллионный долг, упомянутый в СМИ, висит не на нем, а на компании, поручителем которой он выступает.

"Неверно рассматривать один суд вне контекста общего дела, это так же некорректно, как и выдергивать из контекста слова. Я не пытаюсь ни у кого отсудить принтер и карандаш, дело значительно серьезней", - рассказал Жигунов. Подробности "общего дела" он раскрывать не стал, не желая повлиять на исход судебного процесса.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" опроверг информацию о том, что он судится с женой Верой Новиковой из-за недвижимости. В подтверждение своих слов он опубликовал справку из московского суда.

Кроме того, Жигунов открестился от дружбы с живописцем Сергеем Заграевским, который регулярно рассказывает журналистам о личной жизни актера. Заграевский и Жигунов несколько раз пересекались в селе Абрамцево, но тесного общения между ними не было. "Все, что говорит обо мне этот человек, - ложь", - написал артист.

Напомним, что в 1985 году Сергей Жигунов женился на актрисе Вере Новиковой. В марте 2007 года они развелись. Тогда же стало известно о романе Жигунова с актрисой Анастасией Заворотнюк. В 2009 году актер вернулся к бывшей жене, причем они снова официально оформили свои отношения. По слухам, сейчас актер и продюсер живет с журналисткой Викторией Ворожбит, которую называют копией Заворотнюк.

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