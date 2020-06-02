Судмедэксперты озвучили результаты вскрытия Джорджа Флойда

Официальная версия разошлась с выводами независимых медиков

Судмедэксперты США провели вскрытие и выяснили смерть афроамериканца Джорджа Флойда.

Согласно данным бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин в Миннесоте, причиной смерти стала совокупность факторов – того, что его задержали, из-за проблем со здоровьем и наличия наркотических веществ в организме.

А официальном отчете говорится, что Флойд умер из-за кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). Это произошло после того, как полицейские использовали удушающий прием. Также результаты вскрытия показали, что афроамериканец при жизни употреблял наркотики. В его организме обнаружены признаки употребления метамфетамина и следы интоксикации синтетическим опиатом фентанилом.

Помимо вышеперечисленного, у мужчины была артериосклеротическая и гипертоническая болезнь сердца. В результате смерть Флойда признана убийством, но с оговоркой: формулировка причины смерти не говорит о чьей-либо виновности в произошедшем.

Согласно независимому вскрытию, на котором настояли родственники погибшего, Флойда задушили. На видео, распространившемся в интернете, можно заметить, как стражи порядка надевают на Флойда наручники, валят на землю, а один из них сдавил ему шею коленом. Флойд несколько раз сказал, что не может дышать, а затем затих. Он скончался в реанимации.

"То, что мы установили, сходится с тем, что видели люди. Никакие другие проблемы со здоровьем не стали причиной смерти", - заявил независимый судмедэксперт Майкл Баден.

25 мая Флойд расплатился в магазине фальшивыми купюрами, после чего сотрудники полиции повалили его на землю. После задержания афроамериканец умер. Его смерть вызвала массовые протесты в США.

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