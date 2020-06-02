ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Судмедэксперты озвучили результаты вскрытия Джорджа Флойда

09:11
  • вторник
  • 02 июня 2020

Официальная версия разошлась с выводами независимых медиков

Судмедэксперты США провели вскрытие и выяснили смерть афроамериканца Джорджа Флойда.
Почему США возложили вину за организацию массовых беспорядков на Россию

Согласно данным бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин в Миннесоте, причиной смерти стала совокупность факторов – того, что его задержали, из-за проблем со здоровьем и наличия наркотических веществ в организме.

А официальном отчете говорится, что Флойд умер из-за кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). Это произошло после того, как полицейские использовали удушающий прием. Также результаты вскрытия показали, что афроамериканец при жизни употреблял наркотики. В его организме обнаружены признаки употребления метамфетамина и следы интоксикации синтетическим опиатом фентанилом.

Помимо вышеперечисленного, у мужчины была артериосклеротическая и гипертоническая болезнь сердца. В результате смерть Флойда признана убийством, но с оговоркой: формулировка причины смерти не говорит о чьей-либо виновности в произошедшем.

Согласно независимому вскрытию, на котором настояли родственники погибшего, Флойда задушили. На видео, распространившемся в интернете, можно заметить, как стражи порядка надевают на Флойда наручники, валят на землю, а один из них сдавил ему шею коленом. Флойд несколько раз сказал, что не может дышать, а затем затих. Он скончался в реанимации.

"То, что мы установили, сходится с тем, что видели люди. Никакие другие проблемы со здоровьем не стали причиной смерти", - заявил независимый судмедэксперт Майкл Баден.

25 мая Флойд расплатился в магазине фальшивыми купюрами, после чего сотрудники полиции повалили его на землю. После задержания афроамериканец умер. Его смерть вызвала массовые протесты в США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джордж Флойд
Джордж Флойд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.