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Роспотребнадзор назвал основные уловки мошенников во время пандемии

08:51
  • вторник
  • 02 июня 2020

Россиян в очередной раз призвали к осторожности

Мошенники усилили активность на фоне коронавируса в России. Преступники идут на разные уловки, чтобы заполучить личные данные россиян или их деньги. К осторожности призывают в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве рассказали, что мошенники пытаются обвинить людей, используя их страхи. Так, людям предлагают "уникальные" товары для борьбы с коронавирусом, требуя при этом обязательную предоплату.

Также обманом является предложение оплатить якобы выписанный штраф, сделать цифровой пропуск на передвижение (его можно сделать только бесплатно) или сдать анализы на COVID-19.

Многие из преступников идут на более радикальные меры – зафиксированы случаи, когда грабители проникали в квартиры под видом врачей, социального работника или человека, который занимается дезинфекцией.

В интернете россиян также поджидает опасность. Не стоит переходить по ссылкам от непроверенных адресатов и оставлять на ресурсах свои персональные данные. Роспотребнадзор рекомендовал доверять информации из проверенных источников. Таким, например, является стопкоронавирус.рф – сайт, где публикуются все актуальные данные по COVID-19 в России.

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