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Частные клиники и стоматологии Москвы получат арендные каникулы

09:06
  • вторник
  • 02 июня 2020

На такую меру поддержки смогут рассчитывать 1,3 тысячи организаций

Частные медцентры Москвы временно освободят от платежей по аренде. На такую меру поддержки смогут рассчитывать более 1,3 тысячи клиник и стоматологий, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Представители этого бизнеса смогут сэкономить на аренде 677,3 миллиона рублей. Город создает все возможные условия для того, чтобы предприниматели могли сохранить свое дело и остаться в системе здравоохранения столицы, обеспечивая москвичам современный и доступный медицинский сервис", - сказал  Ефимов.

Для получения льгот предпринимателям необходимо до 31 декабря обратиться в департамент городского имущества. Это можно сделать онлайн через сервис "Электронная приемная" на mos.ru и по почте на адрес департамента.

Ранее от арендных платежей за городскую недвижимость уже были освобождены более 11 тысяч компаний в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, а также организации из сектора туризма, общественного питания, торговли, предоставления гостиничных и бытовых услуг.

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