Частные клиники и стоматологии Москвы получат арендные каникулы

На такую меру поддержки смогут рассчитывать 1,3 тысячи организаций

Частные медцентры Москвы временно освободят от платежей по аренде. На такую меру поддержки смогут рассчитывать более 1,3 тысячи клиник и стоматологий, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Представители этого бизнеса смогут сэкономить на аренде 677,3 миллиона рублей. Город создает все возможные условия для того, чтобы предприниматели могли сохранить свое дело и остаться в системе здравоохранения столицы, обеспечивая москвичам современный и доступный медицинский сервис", - сказал Ефимов.

Для получения льгот предпринимателям необходимо до 31 декабря обратиться в департамент городского имущества. Это можно сделать онлайн через сервис "Электронная приемная" на mos.ru и по почте на адрес департамента.

Ранее от арендных платежей за городскую недвижимость уже были освобождены более 11 тысяч компаний в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, а также организации из сектора туризма, общественного питания, торговли, предоставления гостиничных и бытовых услуг.

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