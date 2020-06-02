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Московские студии анимации примут участие в международном кинорынке MIFA

09:09
  • вторник
  • 02 июня 2020

В этом году он пройдет в онлайн-формате

Студии анимации из столицы примут участие в международном онлайн-кинорынке MIFA. Это одно из крупнейших событий анимационной индустрии, которое ежегодно проводится во французском Анси. В этом году кинорынок пройдет с 16 по 19 июня.

Москву представят 24 участника, в том числе студии "Союзмультфильм", "Аэроплан", "Визарт", "Киноатис" и "Наше кино".

"При поддержке города компании из Москвы участвуют в этом кинорынке второй год подряд. В прошлый раз им удалось подписать контракты с байерами из Италии, Турции, Малайзии, Испании и других стран. Общая сумма экспортных сделок превысила 720 тысяч долларов", - сообщила заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

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