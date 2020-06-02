Певица Алсу перестала скрывать сына Рафаэля

Она впервые показала фото мальчика

Певица Алсу впервые показала фотографию трехлетнего сына Рафаэля. На опубликованном в инстаграме снимке лица мальчика не видно. Ранее певица объясняла, что не хочет показывать сына раньше времени, чтобы уберечь его от внимания прессы.

На новом снимке Алсу запечатлена в окружении всех своих детей – Рафаэля, 13-летней Софины и 11-летней Микеллы. Они одеты в похожие костюмы. Маленького сына певица держит на руках.

"Весь смысл моей жизни, весь мой мир - в одном фото", - подписала фотографию Алсу.

Подписчики и друзья певицы пришли в восторг от публикации (орфография и пунктуация авторов сохранены):

Красивая семья! Приятно увидеть со всеми вашими детками! Рафаэльчик красавчик даже со спины!))))) Наверно он похож на вас Алсу. Красивые дети! Красивая семья! Какие лапоньки. Дети цветы жизни!!! Вы как всегда Алсу очаровательны и детки такие классные!

Многие поклонники задались вопросом, а где же муж? А мужа на фотографии действительно нет. Как пишут СМИ, супруг Алсу не очень любит фотографироваться для соцсетей.

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