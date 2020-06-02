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"Трачу больше, чем зарабатываю": Климова призналась в транжирстве

09:43
  • вторник
  • 02 июня 2020

Ей понравилось жить за городом

42-летняя актриса Екатерина Климова, которая воспитывает четырех детей, не может удержаться от лишних трат. 
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На время карантина Климова вместе с детьми переехала в загородный дом. Ей пришлось в срочном порядке покупать мебель и облагораживать участок. Денег при этом она не считает. 

"Я ужасная транжира, даже сейчас трачу больше, чем зарабатываю. Я сижу дома, но мне нужно теплицу ставить, диван заказать, столы. За городом ничего не было, а так вижу понравившуюся дверь, и беру, елочки разные", - рассказала Климова в программе "Звезды сошлись". 

Сейчас многие звезды жалуются на нехватку средств. Отмена концертов и корпоративов ударила по их кошелькам. Как пишет kp.ru, Екатерина Климова пополняет семейный бюджет благодаря рекламе в Instagram, где на нее подписан 1 миллион человек. "По оценкам специалистов, один рекламный пост на странице Климовой может стоить 150 - 200 тысяч рублей", - пишет издание.  

Напомним, старшая дочь Климовой родилась во время ее брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. Актеру Игорю Петренко звезда подарила двух сыновей. От коллеги Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году, звезда родила дочь.

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