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В Москве за сутки вылечились более 6 тыс. пациентов с коронавирусом

09:37
  • вторник
  • 02 июня 2020

Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться

В Москве за последние сутки выздоровели еще 6030 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88269", - сказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

При выписке все люди прошли исследование, которое показало отсутствие у них инфекции, передает АГН "Москва". Часть пациентов останутся под наблюдением врачей после выхода из больницы.

После выздоровления москвичи могут сдать кровь с антителами на коронавирус. Врачи используют ее в лечении пациентов с COVID-19. Для доноров предусмотрены выплаты.

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