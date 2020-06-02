Старейший мужчина мира раскрыл секрет долголетия

Ему 111 лет и он счастлив

Самый пожилой мужчина в мире, житель Бухареста Думитру Команеску, поделился секретом долголетия.

111-летний румынец рассказал, что считает секретом своей долгой жизни не спорт и здоровое питание, а любовь жены, сыновей и внуков, пишет издание argumenti.ru.

Думитру Команеску стал самым старым мужчиной в мире после смерти от рака 112-летнего жителя Британии Боба Уэйтона.

Румынец родился 8 ноября 1908 года. В студенческие годы Команеску изучал математику, позже бросил науку и ушел работать в сельское хозяйство, которому отдал 70 лет своей жизни.

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