Старейший мужчина мира раскрыл секрет долголетия

Ему 111 лет и он счастлив
Самый пожилой мужчина в мире, житель Бухареста Думитру Команеску, поделился секретом долголетия.
111-летний румынец рассказал, что считает секретом своей долгой жизни не спорт и здоровое питание, а любовь жены, сыновей и внуков, пишет издание argumenti.ru.
Думитру Команеску стал самым старым мужчиной в мире после смерти от рака 112-летнего жителя Британии Боба Уэйтона.
Румынец родился 8 ноября 1908 года. В студенческие годы Команеску изучал математику, позже бросил науку и ушел работать в сельское хозяйство, которому отдал 70 лет своей жизни.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"