Астероид размером с футбольное поле нацелился на Землю

Он приблизится к планете 6 июня

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида, чей размер оценивается в 250 - 570 метров.

Этот астероид, получивший номер 63348 (2002 NN4), открыли в 2002 году. Космическое тело признали потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает земную орбиту.

Ожидается, что в субботу, 6 июня, в 6:20 по московскому времени астероид пройдет на расстоянии 5,9 миллиона километров от нашей планеты. Это в 13 раз больше дистанции от земной орбиты до Луны.

Как сообщается на сайте Space Reference, размеры NN4 примерно сопоставимы с размерами футбольного поля.

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