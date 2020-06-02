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Астероид размером с футбольное поле нацелился на Землю

10:21
  • вторник
  • 02 июня 2020

Он приблизится к планете 6 июня

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида, чей размер оценивается в 250 - 570 метров. 

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Этот астероид, получивший номер 63348 (2002 NN4), открыли в 2002 году. Космическое тело признали потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает земную орбиту. 

Ожидается, что в субботу, 6 июня, в 6:20 по московскому времени астероид пройдет на расстоянии 5,9 миллиона километров от нашей планеты. Это в 13 раз больше дистанции от земной орбиты до Луны. 

Как сообщается на сайте Space Reference, размеры NN4 примерно сопоставимы с размерами футбольного поля.

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