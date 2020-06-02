Жизнь "после": как Париж приходит в себя после удара пандемии

Жители французской столицы постепенно возвращаются к привычной жизни

Ослабляют ограничения и в Европе. 15 июня могут открыть внутренние границы Шенгенской зоны. А после начнётся обсуждение вопроса о снятии запрета на въезд и выезд из ЕС. Во Франции стартует второй этап выхода из карантина. Жители Пятой республики смогут свободно передвигаться по стране. Вновь откроются парки, заработают кафе и музеи. Правда, людей просят быть осторожными и не забывать надевать маски в общественном транспорте.

Полночь и одна минута. Владельцы ресторана во французском Нанте так ждали возможности открыть двери посетителям, что не смогли дотерпеть до утра 2 июня.

Франция празднует вторую фазу смягчения ограничительных мер. Да, пока разрешено открыть только террасы. Столики на расстоянии метр - и уже привычно не заглянуть к соседу в газету. А улыбки официантов скрывают маски. Но посетители довольны. Это все то же понятное каждому французу art de vivre - искусство жить. Просто в новых обстоятельствах.

- Жизнь уже никогда не будет как "до" эпидемии. Теперь это жизнь "после". Париж - полупустой, туристов нет. Многие магазины и бары закрыты. Все вообще замедлилось. Но мы все равно должны наслаждаться тем, что имеем. Просто вести себя ответственно.

К ответственному поведению убедительно призывают и тех, кто пришёл погреться под июньским солнцем на пляжах Ниццы и Канн, где песок теперь регулярно обрабатывают санитайзером.

А в Париже, где уровень эпидугрозы снизили с красного до оранжевого, после долгого перерыва открыли городские сады и парки.

"Нам не терпелось прийти. Особенно детям. Несмотря на то, что у нас есть балкон. Прогуляться, подышать свежим воздухом, посмотреть на людей - это действительно потрясающе", - сказала жительница Парижа Зара Резгуи.

Открыли ворота Люксембургский парк, Пале Рояль и Сад Тюильри. Последний, говорят сотрудники, за время карантина немного одичал. Кустарники, которые не стригли больше двух месяцев, утратили строгие формы образца классического садово-паркового искусства.

Ещё один подарок парижанам: через год после пожара открылась площадь перед Нотр-Дамом. Вход в собор по-прежнему запрещён. Но зато можно полюбоваться фасадом.

Весь год его и прилегающие территории чистили от остатков расплавленного свинца. Теперь, уверяют власти, находиться рядом с собором безопасно. Главное, не забывать о мерах личной защиты.

- Наконец-то мы видим прогресс. - Да, да, прогресс - самое главное. Здорово, что собор, пусть и понемногу, но открывается нашему взгляду. Конечно, восстановление займет много времени. Но главное, что дело идет.

А в конце этой недели начнет продажу билетов французский Лувр. Двери самого большого музея мира для посетителей обещают открыть 15 июля. Но количество визитов строго ограничат. Риск второй волной эпидемии ещё есть.

Екатерина Высребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.

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