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"Внутренний терроризм": в США уже неделю не стихают протесты

11:45
  • вторник
  • 02 июня 2020

Трамп обещает привести страну к миру, но пока не получается

Дональд Трамп назвал беспорядки в США внутренним терроризмом. Как заявил американский лидер, он готов ввести армию в районы с наиболее сложной обстановкой. Волнения в стране не прекращаются. Уже в сорока городах действует комендантский час. Для разгона демонстрантов в Вашингтоне и Филадельфии полиция применила слезоточивый газ.

Сотрудники полиции задерживают нарушителей комендантского часа в Атланте. Они взламывают машину, угрожая применить электрошокеры. В это время тысячи вооруженных солдат берут в кольцо толпу митингующих. Не реагируют даже на журналистов, которые ведут прямой эфир.

После нескольких часов борьбы с правоохранителями, многие все-таки сдаются. Комендантский час ввели в десятках городов, пока на двое суток. К этому призывал Дональд Трамп. Он выступает в саду Белого дома, который накануне находился в оккупации демонстрантами.

"Я настоятельно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве. Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества своих жителей, то я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них", - заявил Дональд Трамп.

А после он уже клянется на библии, что любыми путями приведет страну к миру. Окруженный телохранителями Трамп проходил мимо той самой двухвековой церкви Святого Ионна, буквально изуродованной  граффити и поврежденной огнем во время протестов. Этим же вечером в Атланте на подавление беспорядков вышла национальная гвардия, в рядах которой оказались совсем юные бойцы. Пока они держат оборону, полиция блокирует город кварталами. Выхода другого просто нет. Несколько дней активисты громили магазины, сжигали здания. Атмосфера хаоса обостряла чувство вседозволенности. Все из-за гибели темнокожего мужчины при задержании. Судмедэксперты уже опубликовали результаты вскрытия тела Джорджа Флойда. В них сказано, что он умер в результате остановки сердца и дыхания, когда его задерживали полицейские. Так же в его крови были обнаружены следы наркотических веществ. Впрочем, на это уже мало кто обращает внимание.

"Мы сломлены и испытываем отвращение. Мы не можем нормализовать эту боль. Я говорю не только с цветными людьми. Если вы белый, черный, коричневый или что-то среднее, я уверена, что вы чувствуете себя также плохо из-за расизма, происходящего в Америке прямо сейчас", - говорит певица Бейонсе.

Этим вечером многие просто пришли помолчат. На коленях у здания Капитолия штата Колорадо. В Лос-Анджелесе люди идут маршем по Голливудскому бульвару. А на Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке погасли огни, культовое здание погрузилось в темноту.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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