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ЦИК возобновил работу по подготовке голосования по Конституции

11:44
  • вторник
  • 02 июня 2020

Впервые голосование будет проводиться в течение семи дней

Центризбирком возобновил кампанию по подготовке Общероссийского голосования, которое посвящено поправкам в Конституцию. Оно состоится 1 июля, согласно указу Владимира Путина.

Определена дата голосования по поправкам в Конституцию
Время принимать решения - Собянин о голосовании по Конституции

Как заявили члены комиссии, впервые голосование будет проводиться в течение семи дней. Граждане смогут прийти на участок в удобное для них время. Никаких заявлений для этого подавать не нужно. Новый формат позволит избежать очередей и нежелательного скопления людей. Центризбирком учёл все рекомендации Роспотребнадзора.

"Исходя из основного приоритета - это здоровье и сохранение жизней наших граждан - мы сделали акцент именно на этом и, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья наших граждан не было", - заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

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