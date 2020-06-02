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Отец Жанны Фриске потерпел неудачу в суде

11:08
  • вторник
  • 02 июня 2020

На кону - 1,5 миллиона

Владимир Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, не смог добиться снижения судебного сбора по итогам тяжбы с благотворительной организацией "Русфонд". 
Сестра показала редкую фотографию онкобольной Жанны Фриске

В 2014 году "Русфонд" собрал для больной Фриске 25 миллионов рублей. После ее смерти родным пришлось вернуть неизрасходованные средства. Они сделали это в прошлом году, продав часть недвижимости. Кроме того, с семьи певицы потребовали свыше 1,5 миллиона рублей в качестве судебного сбора. 

Недавно Владимир Фриске попросил суд уменьшить размер сбора до 379 тысяч рублей. При этом он сослался на тяжелое материальное положение и инвалидность. Как пишет gazeta.ru со ссылкой на Mash, суд отказал мужчине, но тот обжаловал это решение. 

Ранее Фриске заявил, что он задолжал около двух миллионов рублей другу дочери, который помог ему сохранить квартиру в Шмитовском проезде. Во время суда с "Русфондом" приставы арестовали эту жилплощадь. "Отдали последнее, чтобы с квартиры сняли арест. Для нас она ценна как память о дочери", - сказал Владимир Фриске.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года от рака. 

Видео: Мужчины Жанны Фриске

 

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