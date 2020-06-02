Найдены родственники летчиков Ил-2, сбитого в годы ВОВ

Им вручат найденные награды, гильзы, фрагменты фюзеляжа самолета - для семейного архива

Под Петербургом с почестями похоронят двух членов экипажа Ил-2, сбитого во время Великой Отечественной войны. Поисковики обнаружили останки бойцов и фрагменты легендарного штурмовика. Из архивных документов удалось установить их личности. Уже нашли и родственников героев.

Виктория Рябикова показывает фотокарточку 90-летней давности. На ней ее дед со своим родным братом, Александром. Старший из шести детей, он не вернулся с фронта. Вика говорит, что дед, который и сам прошел всю войну, всегда искал брата. Александр хотел свою жизнь связать с живописью и без труда поступил в Московский художественный институт имени Сурикова в 1939 году. Но той же весной его призвали в армию.

"Дедушка хорошо помнит этот день. Когда его вызвали с уроков... Брат стоял в раздевалке – невысокий, коренастый... Давал наставления - учиться, развивать себя. Это была последняя встреча", - рассказала Виктория Рябикова.

А потом - письма из разных городов - редкие, с неизменной концовкой: жив буду - напишу. Последнее - в феврале 1943 года, из Ленинграда. В нем с гордостью рассказывал: стал стрелком-радистом штурмовика Ил-2 и скоро, через месяц - первый боевой вылет. Но с него Александр Беляков не вернется.

Через два дня после его гибели товарищи написали печатными буквами родителям в деревню. Рассказали как он погиб, что самолет горел. После войны родные пытались выяснить, где погиб и похоронен. А он и не был похоронен. Только недавно, спустя 77 лет, в лесах Ленинградской области был найден тот самый самолет.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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