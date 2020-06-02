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Названы победители конкурса "Моя страна - моя Россия" в номинации "Мой город"

12:02
  • вторник
  • 02 июня 2020

Проект входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей"

Стали известны имена победителей конкурса "Моя страна - моя Россия" в номинации "Мой город". Проект входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

Финальный этап прошёл в онлайн формате. За право стать лучшими боролись почти 800 участников из разных регионов страны. Это студенты и школьники, молодые специалисты. Основная задача проекта - дать им шанс реализовать свои идеи для развития регионов. Конкурс - это и новые знакомства, и социальный лифт.

"Ежегодно конкурс объединяет 10 тысяч неравнодушных, целеустремлённых молодых людей по всей стране. И сегодня вы уже являетесь частью этого сообщества. Я уверен, что это позволит и новых личных высот вам достигнуть, и сделать жизнь вокруг  вас лучше", - сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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