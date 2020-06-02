Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 2-летней Лиды Лаптевой

У девочки найдена двусторонняя ретинобластома - рак сетчатки глаза

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Двухлетняя Лида Лаптева все последние семь месяцев борется с тяжелейшим и редким заболеванием. У неё - двусторонняя ретинобластома - рак сетчатки глаза. Несмотря на лечение в различных клиниках и в родном городе Киров, и в Москве - её состояние не улучшается. По-прежнему под угрозой и зрение, и сама жизнь. Но есть клиника, где Лиду могут спасти. Однако стоимость лечения там составляет около пяти миллионов рублей. Абсолютно неподъемная для родителей девочки сумма.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинает сбор средств на лечение Лидии Лаптевой. Чтобы помочь девочке, достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

У неё - необыкновенная улыбка. Освещает всё пространство вокруг. Двухлетнюю Лиду все так и зовут - Лидушка, солнышко. Поразительное жизнелюбие и энергия, ведь почти ни секунды она не проводит на месте.

Вместе со старшей сестрой занимается гимнастикой. Увлеченно рисует, лепит. И это при том, что делать ей приходится всё практически вслепую, наугад. Фломастеры, игрушки, чтобы рассмотреть, близко подносит их к глазам.

Лида Лаптева - ребёнок очень общительный. В два года её решили отдать в садик. Но спустя четыре дня она заболела. И в течение полутора месяцев высокая температура возвращалась снова и снова. А еще заметили, что у девочки стал косить левый глаз. И результат обследований прозвучал как гром среди ясного неба, в семье ни у кого нет проблем со зрением - а тут редчайшее и очень агрессивное заболевание - ретинобластома. Рак, поражающий сетчатку. Левый глаз, как выяснилось, не видит совсем.

"Если изначально нам сказали - один глазик, то есть поражен один глазик, то после обследования сказали, что уже два глаза поражено. Хорошо, что узнали вовремя, потому что могли бы быть метастазы, и если бы были метастазы, то глаза бы сразу удалили", - сказала мама Лидии Лаптевой Светлана.

И началась отчаянная борьба за жизнь и сохранение зрения. Сначала четыре курса общей химиотерапии. Но опухоль не становилась меньше. Тогда врачи сменили тактику - попробовали селективную химиотерапию, когда препарат подается через микрокатетер и подводится к артериям в височной части, непосредственно питающим глаз. На сегодняшний день проведено уже три таких курса. И каждый новый девочка переносила все с большим трудом. Семейная фотохроника об этом говорит очень красноречиво - вот Лида в начале лечения, а вот - после многочисленных курсов химиотерапии:

Семь месяцев борьбы, а результата нет. Родители боятся - следующий курс она просто не выдержит.

"Сейчас вот как-то вот немножко получше, да, но это уже прошел почти месяц. Вот вы понимаете, что еще раз это лечение - и ребёнок просто будет постоянно лежать. Перехода на другой уровень борьбы с болезнью у нас не происходит", - сказал отец Лидии Максим Лаптев.

После долгих и мучительных поисков была найдена офтальмологическая клиника в Швейцарии - там предложили альтернативную методику лечения.

"Можно действовать локально и методы лечения, которые они используют, они более щадящие в целом для организма и более действенные, эффективные непосредственно в продвижении в борьбе с основной вот этой опухолью", - пояснил Максим Лаптев.

"Это единственная надежда. Мы в России перепробовали всё, что можно", - сказала Светлана Лаптева.

Вот только на лечение в этой клинике требуется почти пять миллионов рублей. Сумма для родителей девочки - немыслимая. А необходима она срочно. Лида с мамой уже записаны на специальный гуманитарный рейс в Лозанну. На 15 июня. И им очень важно на него успеть - ради спасения жизни, ради её необыкновенной улыбки.

Помочь Лидии Лаптевой мы можем все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Инструкция и реквизиты есть на нашем сайте worldvita.ru/tvc/. Мы будем благодарны нашим зрителям за каждый рубль, перечисленный на помощь ребенку.

Юлия Богоманшина, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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