Собянин рассказал о ходе реставрации Северного речного вокзала

Открытие комплекса намечено на 2020 год

В Москве завершается масштабная реставрация Северного речного вокзала. Во вторник ход работ осмотрел мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Открытие комплекса намечено на этот год. Зданию вернут исторический облик. Оно является объектом культурного наследия и построено в стиле сталинского ампира. Отреставрируют выдвижной 75-метровый шпиль и венчающую его звезду с серпом и молотом. На башне вокзала заведут старинные часы. Благоустраивается и прилегающая территория. Набережная станет прогулочной зоной. Появятся пляж и бассейны, детские площадки и игровые зоны.

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