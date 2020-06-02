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Беспорядки продолжаются: в Сент-Луисе открыли огонь по полицейским

11:12
  • вторник
  • 02 июня 2020

Разъяренная толпа накинулась на стражей порядка

В США четверо полицейских получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков.

Инцидент произошел в городе Сент-Луис в штате Миссури. Чтобы разогнать бунтовщиков, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ответ из толпы раздались выстрелы, передает РИА Новости. 

Раненые стражи порядка находятся в сознании, их госпитализировали. "Все находятся в сознании и дышат. Полученные ранения, как представляется, не несут угрозу для их жизни", - сообщили в полиции.

Акции протеста по всей стране начались после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис. Несмотря на то, что в 40 городах США введен комендантский час, протесты против действий полиции продолжаются. Например, в городе Буффало (штат Нью-Йорк) автомобиль наехал на группу полицейских, а в Чикаго в ходе стычек погибли 16 человек.

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