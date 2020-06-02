В Крыму задержали насильника и убийцу шестилетней девочки

Малышка была дочкой его близкого друга

В Крыму задержали подозреваемого в жестоком убийстве шестилетней девочки.

Трагедия произошла возле поселка Ленино. Как стало известно следователям, днем 31 мая девочка вместе с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина отправил девочку домой в сопровождении своего 39-летнего близкого друга. По пути домой мужчина совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, а затем столкнул малышку в воду.

Первой тревогу забила бабушка пропавшей девочки и обратилась в полицию. Ее нашли на следующий день на дне Северо-крымского канала. Экспертиза доказала, что перед смертью девочки мужчина надругался над ней, сообщили в СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

В отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности. На подозреваемого возбуждено дело по статьям "Убийство малолетнего" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Он во всем признался.

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