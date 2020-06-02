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Храм Христа Спасителя открылся в Москве

11:37
  • вторник
  • 02 июня 2020

Для прихожан открылся также Богоявленский собор в Елохове

В Москве для прихожан открылись Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове, передает "ТВ Центр". Уже с субботы православные верующие смогут прийти во все столичные церкви, а мусульмане посетить мечети.

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В Подмосковье 3 июня откроются салоны красоты, массажные кабинеты и солярии. Ослабляют ограничения во многих российских регионах. В Башкирии начали работу музеи и библиотеки. А профессиональным спортсменам разрешили возобновить тренировки.

Туристический сезон открыли в Краснодарском крае. Пока гостей принимают лишь санатории. Прогулки - по территории, в столовых - безопасная дистанция.

В Орловской области уже завтра возобновят работу рынки и ярмарки. В Северной Осетии и Чеченской республике первых пациентов принимают в стоматологиях.

А в Дагестане местные жители поблагодарили военных врачей. Подарили полторы тонны фруктов и овощей. В республике по поручению президента развернуто два полевых госпиталя. Помощь квалифицированных медиков получают 75 пациентов.

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