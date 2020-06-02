Барановская намекнула Борисову о свадьбе после ухода от бойфренда

Они были бы красивой парой

Поклонники Юлии Барановской ждут не дождутся, когда телеведущая встретит достойного мужчину. Совсем недавно она рассталась с бойфрендом, так что ее сердце снова свободно. На горизонте появилась подходящая кандидатура на роль мужа - шоумен Дмитрий Борисов.

Барановская и Борисов стали бы идеальной парой. Красивые, талантливые, яркие люди, которые работают на одном телеканале. Они относятся друг к другу с большой симпатией.

"Вы бы хотели замуж за Дмитрия Борисова?" - спросили Барановскую в Instagram. "Как только Дима мне ответит, я вам сразу сообщу", - написала звезда. Она тут же задала своему коллеге прямой вопрос: "Дима, а ты хотел бы на мне жениться?"

Через несколько часов Борисов запустил на своей странице голосование. "Мы подходим друг другу?" - спросил он подписчиков. 75% пользователей выразили уверенность в том, что телеведущие рождены быть вместе.

Вероятно, шутками дело и ограничится. Судя по всему, Барановская и Борисов считают себя друзьями и не хотят корректировать свои отношения.

Напомним, с 2004 по 2013 год Барановская жила с футболистом Андреем Аршавиным, от которого она родила двух сыновей и дочку. Что касается Борисова, то он держит в тайне личную жизнь.

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