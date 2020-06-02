На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 3 года

Следующий пик солнечной активности случится в 2025 году
На Солнце завершилась серия мощных за последние три года вспышек.
Агентство NASA зафиксировало на Солнце вспышку класса М, к которому относят средние из больших вспышек.
"Эта новая активность солнечных пятен может быть признаком того, что Солнце, возможно, возвращается к новому цикл и прошло через минимум", – говорится в сообщении.
По словам старшего научного сотрудника Пулковской обсерватории Георгия Гончарова, эта вспышка вряд ли способна оказать заметное воздействие на людей. Следующий пик может произойти в 2025 году, передает РБК.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"