На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 3 года

Следующий пик солнечной активности случится в 2025 году

На Солнце завершилась серия мощных за последние три года вспышек.

Агентство NASA зафиксировало на Солнце вспышку класса М, к которому относят средние из больших вспышек.

"Эта новая активность солнечных пятен может быть признаком того, что Солнце, возможно, возвращается к новому цикл и прошло через минимум", – говорится в сообщении.

По словам старшего научного сотрудника Пулковской обсерватории Георгия Гончарова, эта вспышка вряд ли способна оказать заметное воздействие на людей. Следующий пик может произойти в 2025 году, передает РБК.

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