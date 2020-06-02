Депутат Мосгордумы: велопрокат в Москве заработал для всех желающих

В этом сезоне для москвичей будет работать более 600 станций велопроката

Городской велопрокат в Москве заработал для всех желающих. До этого он был доступен только курьерам и волонтерам, они могли им пользоваться абсолютно бесплатно, напомнила депутат Мосгордумы Мария Киселева.

"Для них велопрокат, кстати, остается бесплатным и сейчас, а для всех остальных прокатные велосипеды будут платные, но по прошлогодней стоимости, цены не изменились", - сказала она.

Как и раньше можно купить абонемент на сутки, месяц или на весь сезон.

"Можно будет кататься без оплаты, укладываясь в отведенные интервалы. Количество бесплатных аренд ничем не ограничено, от одной станции велопроката до другой можно кататься хоть целый день. На самом деле, вся эта система только выглядит сложной, но она не очень сложна. И очень большое количество москвичей пользуются прокатными велосипедами. Всплеск, который был в прошлом году, я уверена, что в этом году будет еще больше. Потому что можно без пробок доехать до места, которое тебе необходимо. И в Москве стало достаточно большое количество мест, парковых зон, где можно кататься", - сказала Киселева.

Она напомнила, что в настоящее время в столице действует пропускной режим, поэтому необходимо оформить цифровой пропуск.

В этом сезоне в распоряжении москвичей будет около 6 тысяч велосипедов, работать будет более 600 станций. Велосипеды, отметила Киселева, будут предложены как обычные, так и электрические. Кроме того, Мария Киселева отметила, что в 2019 году москвичи и гости столицы совершили более 5 миллионов поездок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"