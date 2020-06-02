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В Кремле не считают, что "остатки" пандемии повлияют на явку 1 июля

12:39
  • вторник
  • 02 июня 2020

Коронавирус отступает

Эпидемиологическая ситуация в стране не скажется на явке при голосовании по поправкам в Конституцию. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что коронавирус постепенно отступает, на улицах много людей. За месяц ситуация еще больше улучшится, передает РИА Новости.

"Это еще два карантинных периода, два по две недели, - мы надеемся на то, что ситуация существенно улучшится. Поэтому мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке ", - заявил спикер Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. оно должно было состояться 22 апреля, но из-за коронавируса его пришлось перенести. 

15 января президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию страны.

В частности, глава государства считает необходимым разрешить Госдуме утверждать кандидатуру главы кабмина, ужесточить требования к кандидату в президенты, повысить роль Госсовета, закрепить принципы справедливого пенсионного обеспечения и индексацию размера МРОТ не ниже прожиточного минимума, расширить полномочия местного самоуправления. Среди поправок есть инициатива, которая разрешает Путину вновь баллотироваться в президенты.

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