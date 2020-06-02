Названа дата открытия главного храма Минобороны

В этот день также торжественно откроется музейный комплекс "Дорога памяти"

Главный храм Вооруженных сил России откроют 22 июня. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Еще одно долгожданное для всех нас событие состоится 22 июня. В День памяти и скорби будут торжественно открыты главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс "Дорога памяти", - сказала глава Минобороны (цитата по РИА Новости).

9 мая Минобороны России объявило о завершении строительства главного храма ВС и разместило у себя на сайте видеоролик, в котором показаны все этапы грандиозной стройки.

Храм построен в подмосковном парке "Патриот" на добровольные пожертвования граждан и организаций, он должен был открыться в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но из-за пандемии коронавируса торжественную церемонию пришлось отложить.

26 мая президент на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня.

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