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В правительстве определились с открытием кинотеатров и концертных площадок

13:13
  • вторник
  • 02 июня 2020

В июне все остается закрытым

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко озвучил сроки открытия кинотеатров, театров, музеев и концертных залов.

Кинотеатры заработают с середины июля, в залах будет предусмотрена особая рассадка. Примерно в это же время для посетителей откроются музеи.

Театры и концертные залы откроются на последнем этапе снятия ограничений, поэтому они заработают только осенью, передает РИА Новости.

"Театры и концертные залы открываются, как и во всем мире, на последнем этапе снятия ограничений. Планируется, что осенью они порадуют нас новыми постановками. Репетиционный период запланирован", - отметил Чернышенко.

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