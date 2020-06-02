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Разлив дизеля окрасил реку Норильска в кроваво-красный цвет (видео)

13:52
  • вторник
  • 02 июня 2020

Это экологическая катастрофа

В Сети появились фото и видео с места техногенной аварии в Норильске.

Из-за разлива дизельного топлива с ТЭЦ-3 река и ручей окрасились в красный цвет. Сейчас специалисты пытаются не допустить попадания нефтепродуктов в озеро Пясино на Таймыре. На протяжении одного километра установлены заградительные боны, загрязненный грунт отправили в лабораторию на экспертизу.

Как ранее стало известно, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в "Норильский никель") автомобиль врезался в резервуар с дизельным топливом. Возник пожар, а хранилище разгерметизировалось. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, которое попало в ручей и речку Амбарная.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Порча земли". Из ТЭЦ-3 изъята вся служебная документация. Из-за инцидента был введен режим ЧС межмуниципального уровня.

В Росрыболовстве заявили, что разлив дизеля в Норильске – это экологическая катастрофа с долгосрочными негативными последствиями. Дизельное топливо токсичнее нефти. Специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) считают, что к ликвидации последствий     ЧС нужно привлечь федеральные силы.

"Уже сейчас можно сказать, что восстановление экобаланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы займет десятки лет", - сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

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