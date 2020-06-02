Собянин назвал сроки окончания реставрации Северного речного вокзала

Знаменитому зданию вернут исторический облик

Северный речной вокзал в Москве восстановят ко Дню города. Об этом заявил мэр Сергей Собянин во время осмотра комплекса. Масштабную реставрацию завершат в срок, несмотря на небольшую паузу в работах из-за пандемии. Знаменитому зданию - объекту культурного наследия - вернут исторический облик. А на набережной благоустроят прогулочную зону.

Здание Северного речного вокзала по форме сравнивают с кораблем. Верхний этаж - своеобразная палуба. Не только отреставрирована, но и вычищена до блеска. Сверкают ограждения, установлены лампы уличного освещения. Башня пока в строительных лесах - укрыта от дождя. Ждет покраски.

Со стороны реки уже читается фасад в стиле сталинского ампира. А по широкой лестнице можно подняться к галереям, опоясывающим речной вокзал. Их гранитное покрытие восстановили по архивным фотоматериалам. Кроме того, отреставрированы керамические медальоны с рисунками, воссозданы балюстрады на кровле и этажах.

Выдвижной шпиль, как и прежде, будет подниматься и опускаться, символизируя открытие навигации. Его будет венчать звезда, инкрустированная, как и раньше, уральскими самоцветами. Из-за коррозии было принято решение ее демонтировать и по историческим чертежам восстановить золотое покрытие. Сейчас идет реставрация медальонов в виде серпа и молота. Но самый большой объем работ невидим с первого взгляда. Обновленная причальная стойка сможет принимать огромные лайнеры. Кроме того, заменены подземные коммуникации.

"Экватор - это то самое слово, которое можно применить. Мы вышли из земли. Мы закончили работы по инженерным сетям. Это самое сложное, потому что сети глубокие. В том числе здесь обрабатывались и развивались и канализация, и водопровод, и сточные сети, поэтому сейчас все это позади, и мы приступаем к благоустроительным работам", - заявил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Михаил Никифоров.

Построенный в 1937 году вокзал назвали "портом пяти морей". Пика популярности он достиг в 1960 году - пассажиропоток тогда составлял больше полутора миллионов человек. Но в 90-е из-за сокращения числа рейсов и круизов гавань постепенно увядала. 10 лет назад начало крениться и было признано аварийным, а в 2015 году началась подготовка к реставрации.

"Мы возобновили крупномасштабную реконструкцию Северного речного вокзала, который включает в себя реконструкцию набережной. В свое время полузаброшенной, морально и физически устаревшей. Включая сооружений очистных и подвода электричества, электроэнергии к подъезжающим кораблям, чтобы в Москву-реку ничего не сбрасывалось. Чтобы это была экологически чистая зона, несмотря на движение пароходов. Реставрация одного из крупнейших памятников архитектуры Москвы, Северного речного вокзала, и одного из самых любимых парков москвичей — парка Северного речного вокзала - все это одновременно реставрируется и реконструируется, будет сдано ко Дню города", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По проекту вокзал вернется к своему историческому предназначению и одновременно станет местом для круглогодичного отдыха москвичей. Рабочие благоустроят набережную, площадь у главного здания, появятся пешеходные дорожки к станции метро и Ленинградскому шоссе. Центром притяжения отдыхающих будет и огромный парк. В нем появятся кафе, рестораны, 13 детских и спортивных площадок. Работа ведется круглосуточно – в три смены.

"Освещение смонтировано. И на данном этапе ведутся работы по устройству фонтанов. 3 фонтана, в том числе 2 исторических, восстанавливаются. Ведутся работы по строительству открытого бассейна с 3 чашами. Две для взрослых, одна - детская с навесом", - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В ближайшие годы планируется построить пассажирскую канатную дорогу между станциями метро "Речной вокзал" и "Сходненская". Протяженностью больше двух километров она соединит соседние районы – Левобережный, Северное и Южное Тушино. Таким образом, время в пути между ними сократится в 5 раз. Канатная дорога сможет перевозить до 19 тысяч человек в сутки.

Егор Киселёв, Станислав Ильин и Андрей Булычёв, "ТВ Центр".

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