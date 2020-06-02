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Волонтеры доставили московским ветеранам маски и перчатки

14:57
  • вторник
  • 02 июня 2020

Пожилым людям доставили сотни наборов

В Москве сотрудники Минприроды и волонтеры провели благотворительный проект. Доставили ветеранам войны и труда почти сотню наборов со средствами индивидуальной защиты. Внутри - все, что поможет сохранить здоровье в период пандемии. Маски, перчатки и антисептики.

Среди волонтеров - эксперты конкурса "Мастера гостеприимства". Это один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". В конкурсе определяют лучших в сфере туризма и гостеприимства. Участвуют специалисты разного уровня - от студентов до руководителей.

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