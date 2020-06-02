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Энистон решила продать откровенное фото ради борьбы с COVID-19

14:38
  • вторник
  • 02 июня 2020

Она поблагодарила фотографа за такую возможность

51-летняя актриса Дженнифер Энистон разрешила фотографу Марку Селигеру продать ее откровенное фото. Деньги получит организация, которая борется с коронавирусной инфекцией. 

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Селигер выставил на продажу 25 своих знаменитых работ, в том числе снимок обнаженной Энистон. На этом фото актриса прикрывает свою наготу ногами. Кадр кажется одновременно и вызывающим, и сдержанным. 

"Сто процентов выручки от продажи этого портрета пойдут в организацию, которая предоставляет бесплатное тестирование и лечение коронавируса для малообеспеченных людей по всей стране. Спасибо Марку за то, что позволил мне быть частью этого", - цитирует Дженнифер Энистон eg.ru

Отметим, что звезда сериала "Друзья" позировала для Селигера в 2005 году. В том году актриса объявила о разводе с Брэдом Питтом.

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