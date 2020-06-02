Граждан России и бизнес дополнительно поддержали на два триллиона рублей

Об этом заявил глава министерства труда и соцзащиты Антон Котяков

На помощь бизнесу и населению дополнительно выделено более двух триллионов рублей. Об этом заявил глава министерства труда и соцзащиты Антон Котяков, выступая перед сенаторами.

По словам министра, особое внимание уделяется поддержке россиян, потерявших работу в связи с пандемией. Встать на учёт в центр занятости стало проще. Для этого достаточно дистанционно подать заявление и заполнить резюме. Этой возможностью уже воспользовались более полутора миллионов человек. Увеличен максимальный размер пособия по безработице. В марте он вырос в полтора раза и превысил 12 тысяч рублей.

"Для индивидуальных предпринимателей, вынужденных закрыть своё дело, на три месяца также устанавливается максимальное пособие по безработице в размере 12130 рублей. В поступивших в министерство вопросах вы поднимали эту проблему. Действительно, несправедливо, что те граждане, которые платили налоги и сами создавали рабочие места, прежде получали минимальное пособие. Президент и председатель правительства поддержали предложение поднять размер такого пособия для этой категории до максимального размера", - сказал Котяков.

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