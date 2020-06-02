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Макрон: во Францию вернулись счастливые дни и art de vivre

14:43
  • вторник
  • 02 июня 2020

Президент несказанно рад открытию кафе и ресторанов

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал открытие кафе и ресторанов в стране возвращением "счастливых дней" и французского искусства жить.

"Открытие кафе, отелей и ресторанов говорит о возвращении счастливых дней! Без сомнения, французы придут туда, чтобы вновь обрести эту часть французского духа, нашей культуры и нашего искусства жить. В это непростое время, власть продолжит оказывать поддержку", - написал Макрон в Twitter.

С сегодняшнего дня во Франции заработали кафе, бары и рестораны после долгого перерыва, связанного с коронавирусом. Тем не менее, остались некоторые ограничения: персонал обязан ходить в масках, в помещении нельзя собираться больше, чем по 10 человек, а в Париже принимают посетителей только на уличных террасах. Городская мэрия разрешила расширить их площадь, чтобы все желающие могли поместиться.  

 

Жесткий локдаун сохранялся в стране с 17 марта до 11 мая. Сейчас Франция постепенно возвращается к нормальной жизни. По данным на 2 июня, во Франции 189 348 зараженных коронавирусом, умерли 28 836 человек.

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