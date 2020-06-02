ЦИК показал образец бюллетеня для голосования по Конституции

В нем всего один вопрос

Центризбирком представил бумажный образец бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию. Фото и видео бумажного документа показал ТВЦ.RU.

В бюллетене будет всего один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". На выбор два варианта ответа: "да" или "нет". Россиянину нужно поставить какой-либо знак в одном из квадратиков.

Впервые бланк бюллетеня ЦИК показал 20 марта. С тех пор документ не изменился.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Изначально оно было назначено на 22 апреля, но из-за ситуации с коронавирусом перенесено на более поздний срок.

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