В России работают над исцеляющим от коронавируса йогуртом

Препарат проходит доклинические испытания

Российские ученые работают над необычной вакциной от коронавирусной инфекции в виде йогурта.

Об этом рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин, передает РИА Новости.

Разработки ведутся на базе Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Речь идет о мукозальной вакцине против коронавируса, которая может вводиться в организм человека в виде кисломолочного продукта.

"Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта. На сегодняшний день проводятся ее доклинические испытания", - сказал Чехонин.

Вице-президент РАН объяснил, что разработчикам вакцины удалось встроить в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок - это ключевая молекула, благодаря которой коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки.

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