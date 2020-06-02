Путину назвали стоимость плана восстановления российской экономики

На это за два года потребуется 5 триллионов рублей

Обеспечить долгосрочное устойчивое развитие страны - одна из стратегических задач властей. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Михаил Мишустиным.

Встреча прошла в дистанционном формате. Обсуждался общенациональный план восстановления экономики. Президент подчеркнул, что необходимо помочь бизнесу и населению: обеспечить людей рабочими местами, разработать комплекс мер для восстановления предприятий и деловой активности в целом.

"Динамика изменений в мире нарастает, и, чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверено и результативно. Кстати говоря, по борьбе с коронавирусом нам пока в целом удается действовать именно так, за что, конечно, слова особой признательности – нашим медикам, и, должен отметить, правительство действовало своевременно", - сказал Владимир Путин.

В свою очередь, Михаил Мишустин оценил затраты на восстановление экономики в 5 триллионов рублей за два года. По его словам, подготовленный кабмином план содержит около 500 конкретных мероприятий.

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