Киркоров нежно обратился к отцу и повторил фото 50-летней давности

Фанаты растроганы до слез
Певец Филипп Киркоров трогательно поздравил отца с днем рождения. 2 июня Бедросу Киркорову исполнилось 88 лет.
"Всегда молодой, оптимистичный и бодрый духом! Пример для меня! Папа, с днем рождения!", - написал Киркоров в Instagram.
Артист опубликовал видео, на котором они с отцом воспроизводят фото 50-летней давности. Тогда Филипп Киркоров сфотографировался на коленях отца, который отдыхал у фонтана. На опубликованных кадрах Киркоров-старший садится на парапет фонтана, а сын пристраивается рядом. При этом музыкант оделся почти так же, как в 1970 году - кепка, шорты, полосатые носки.
"Хотел подарить молодость, - прокомментировал видео певец. - И у нас вышло классное путешествие... Сегодня ты словно прокатил меня на машине времени на 50 лет назад и вернул кусочек детства... Это такое счастье!"
- Долгих лет замечательному папе. Видео до слез, так трогательно. Живите долго, - пишут в Сети.
- Какое счастье, что есть папа! Здоровья и радости желаю Бедросу! Трогательно все это!
- Такой большой, но всегда маленький сын! Пока живы родители, мы дети!
- Как приятно, когда отец обнимает.
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- Да, только сейчас вы, Филипп, на коленях у папы не посидите.