Трампу припомнили его твит после угроз в адрес протестующих в США

Президент США ранее осудил руководство Ирана за жестокость при разгоне митинга

В США с 25 мая – день, когда от рук полицейского был убит чернокожий Джордж Флойд – не стихают протестные акции. Во многих городах мирные демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Соцсети заполонили видео с разных частей страны, где обе стороны проявляют жестокость и насилие.

Власти США пока не могут подавить вспыхнувшие протесты и лидер страны, Дональд Трамп, перешел к прямым угрозам. Во вторник он раскритиковал местные власти за недостаточные усилия по разгону людей и охарактеризовал происходящее в Штатах как "внутренний терроризм".

Президент США рекомендовал каждому губернатору США развернуть в его штате национальную гвардию. "Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему за них", - добавил он.

Тем временем активисты, выступающие за продолжение митингов и недовольные реакцией властей, а также жестоким обращением с людьми на акциях протеста, припомнили Трампу его выпад в адрес руководства Ирана, которое жестко разогнало митингующих в январе. Соцсети заполонили скриншоты твита Трампа, который был опубликован полгода назад.

"Руководителям Ирана – не убивайте протестующих. Вы уже убили и посадили в тюрьму тысячи (человек), мир смотрит. Что более важно, смотрят США. Включите обратно интернет и разрешите журналистам свободно передвигаться! Остановите убийство вашего замечательного иранского народа!" – написал тогда Трамп в своем твитере.

В США больше недели проходят протестные акции после смерти Джорджа Флойда. Его убийство попало на видео. На кадрах патрульный в течение восьми минут держит чернокожего мужчину на земле, захватив его шею коленом.

Митингующие требуют справедливого расследования убийства мужчины. Одно из требований - арестовать всех полицейских, которые участвовали в задержании чернокожего 25 мая. На данный момент задержан лишь один из них – Дерек Шовин, тогда как трое других хоть и уволены с работы, но находятся на свободе.

К настоящему времени полиция арестовала более четырёх тысяч человек в ходе протестов в Штатах. На видео зафиксировано множество случаев, когда полиция или нацгвардия атакует мирных протестующих и журналистов. Под атаку попали и российские репортеры.

Подробнее о ситуации в США смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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