Раскрыты детали парада Победы на Красной площади

Шествия пройдут в 28 городах

Элементы исторического парада Победы 1945 года используют организаторы действа, которое состоится 24 июня на Красной площади столицы. В частности, в начале прозвучит "Юбилейный встречный марш". Парад начнется в 10 часов утра, продлится около полутора часов, сообщил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. Вечером запланирован праздничный салют.

Все необходимые в условиях угрозы коронавируса меры будут соблюдены. Участников парада в Москве изолируют, трижды в неделю их будут проверять на COVID-19. Все помещения, где разместятся военные, а также технику продезинфицируют. Дезинфекции подвергнут и полигон в подмосковном Алабино, где проходят тренировки.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что парады пройдут в 28 городах – в том числе в девяти городах-героях. Всего в них будут участвовать 64 тысяч человек, 1850 единиц техники и 511 самолетов и вертолетов. Владимир путин на днях распорядился провести отложенный из-за пандемии парад Победы 24 июня— в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел "исторический парад победителей".

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