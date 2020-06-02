ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыты детали парада Победы на Красной площади

15:31
  • вторник
  • 02 июня 2020

Шествия пройдут в 28 городах

Элементы исторического парада Победы 1945 года используют организаторы действа, которое состоится 24 июня на Красной площади столицы. В частности, в начале прозвучит "Юбилейный встречный марш". Парад начнется в 10 часов утра, продлится около полутора часов, сообщил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. Вечером запланирован праздничный салют.
Собянин исключил свободный доступ на Парад Победы в Москве

Все необходимые в условиях угрозы коронавируса меры будут соблюдены. Участников парада в Москве изолируют, трижды в неделю их будут проверять на COVID-19.  Все помещения, где разместятся военные, а также технику продезинфицируют. Дезинфекции подвергнут и полигон в подмосковном Алабино, где проходят тренировки.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что парады пройдут в 28 городах – в том числе в девяти городах-героях. Всего в них будут участвовать 64 тысяч человек, 1850 единиц техники и 511 самолетов и вертолетов. Владимир путин на днях распорядился провести отложенный из-за пандемии парад Победы 24 июня— в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел "исторический парад победителей".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.