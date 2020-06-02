Маркл заподозрили в травле Миддлтон через СМИ

В Сети появилась скандальная статья о герцогине Кембриджской

Меган Маркл заподозрили в организации скандальных статей о Кейт Миддлтон.

В СМИ появилась информация о том, что журналистка Анна Пастернак, которая написала статью о Кейт, близко общается с лучшей подругой Меган Маркл - Джессикой Малруни.

"Статья Пастернак причинила огромную боль Кейт. А то, что журналистка связана с Меган через ее лучшую подругу Джессику Малруни — это очень интригует", - сообщил источник издания The Sun.

Ранее стало известно, что герцогиня Кембриджская подала в суд на британское издание Tatler за клевету. В частности, в статье утверждалось, что жена принца Уильяма находится на грани нервного срыва, страдает от психических проблем и расстройства пищевого поведения. Последнее, что "добило" Кейт, якобы то, что Гарри и Меган сложили себя с себя королевские полномочия и в итоге нагрузили Кембриджских еще большим количеством работы.

Кенсингтонскому дворцу пришлось опровергать эту информацию, а герцоги потребовали удалить статью из интернета.

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