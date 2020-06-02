Дети Галкина и Пугачевой показали мастер-класс по кунг-фу

Видео сняли в гараже

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором шестилетние Лиза и Гарри показывают забавное представление.

"Дамы и господа! - объявила Лиза. - Сегодня мы вам расскажем о самом лучшем кунг-фу. Сегодня у нас самый знаменитый кунг-фу". Для пущего эффекта она встала в бойцовскую стойку.

После этого камера показала Гарри, который начал разбивать о голову листы пенопласта. При этом его шапка постоянно слезала на глаза. Гарри так развеселил сестру, что под конец видео она опустилась на пол, устав смеяться.

Съемки проходили в гараже на фоне стройматериалов, стиральной машинки и автомобиля под брезентом. Видимо, дети Галкина и Пугачевой спрятались там во время дождя.

- Лиза так задорно смеется, - пишут в комментариях.

- Всегда приятно смотреть на этих детишек.

- Прелестные дети! Умные, добрые, не зазнавшиеся!

- У девочки талант ведущего.

- Юморной Гарик, есть в кого.

Максим Галкин и Алла Пугачева строго соблюдают режим самоизоляции. Чтобы не заскучать на карантине, они регулярно снимают забавные видео. Недавно, например, артист показал, как Лиза катается во дворе дома на гироскутере, расправив руки, словно крылья.

Галкин показал "полет" дочери на гироскутере

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