ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин утвердил Основы госполитики России в области ядерного сдерживания

16:07
  • вторник
  • 02 июня 2020

Применение ядерного оружия – крайняя и вынужденная мера

Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, его применение – крайняя и вынужденная мера. Об этом сказано в Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания. Указ об утверждении этого документа подписал президент Владимир Путин.
Путин: страна возвращается к нормальной жизни после коронавируса

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - говорится в документе.

В то же время, подчеркивается, что ядерный потенциал сохраняется на достаточном уровне для того, чтобы гарантировать защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживать потенциального противника от агрессии против России и (или) ее союзников.

Отмечается, что Москва оставляет за собой право на ядерный удар – в том числе при поступлении информации о старте баллистических ракет, нацеленный на российскую территорию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Баллистическая ракета Ярс
Баллистическая ракета Ярс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.