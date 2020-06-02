Путин утвердил Основы госполитики России в области ядерного сдерживания

Применение ядерного оружия – крайняя и вынужденная мера

Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, его применение – крайняя и вынужденная мера. Об этом сказано в Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания. Указ об утверждении этого документа подписал президент Владимир Путин.

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - говорится в документе.

В то же время, подчеркивается, что ядерный потенциал сохраняется на достаточном уровне для того, чтобы гарантировать защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживать потенциального противника от агрессии против России и (или) ее союзников.

Отмечается, что Москва оставляет за собой право на ядерный удар – в том числе при поступлении информации о старте баллистических ракет, нацеленный на российскую территорию.

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