Собянин рассказал о ходе реставрации Северного речного вокзала

Северный речной вокзал станет знаковым объектом реставрации 2020 года

Работы по реконструкции Северного речного вокзала в Москве должны завершиться ко Дню города. Вместе с одним из крупнейших памятников столичной архитектуры приведут в порядок набережную и прилегающий парк. А также электросети и очистные сооружения. Об этом заявил во вторник Сергей Собянин. По его словам, из-за пандемии реставраторы были вынуждены на время уйти с объекта, но сейчас наверстывают упущенное.

Здание Северного речного вокзала по форме сравнивают с кораблем. Верхний этаж - своеобразная палуба. Не только отреставрирована, но и вычищена до блеска. Сверкают ограждения, установлены лампы уличного освещения. Башня пока в строительных лесах укрыта от дождя. Ждет покраски.

Со стороны реки уже читается фасад в стиле сталинского ампира. А по широкой лестнице можно подняться к галереям, опоясывающим речной вокзал. Их гранитное покрытие восстановили по архивным фотоматериалам. Кроме того, отреставрированы керамические медальоны с рисунками, воссозданы балюстрады на кровле и этажах, передает "ТВ Центр".

Выдвижной шпиль – как и прежде, будет подниматься и опускаться, символизируя открытие навигации. Венчающая его звезда, инкрустированная уральскими самоцветами, ждет водружения. Сняли ее из-за коррозии. По чертежам восстановили золотое покрытие. Сейчас идет реставрация медальонов в виде Серпа и Молота. Но самый большой объем работ – под землей – это километры новых коммуникаций – и под водой. Обновленная причальная стойка сможет принимать огромные лайнеры. Не забыли и о пассажирах.

Построенный в 1937-м году вокзал назвали "портом пяти морей". Пика популярности он достиг в 60-м – пассажиропоток тогда составлял больше полутора миллионов человек. Но в 90-е из-за сокращения числа рейсов гавань постепенно увядала. 10 лет назад здание начало крениться и было признано аварийным. В 2015-м началась подготовка к реставрации.

"Мы возобновили масштабную реконструкцию Северного речного вокзала, которая включает реконструкцию набережной, по сути дела, в свое время полузаброшенной, морально и физически устаревшей, включая и очистные сооружения, подвод электричества и электроэнергии подъезжающим кораблям. Чтобы в Москву-реку ничего не сбрасывалось, чтобы это была экологически чистая зона, несмотря на движение пароходов. Реставрация одного из крупнейших памятников архитектуры Москвы — Северного речного вокзала, одного из самых любимых парков москвичей — парка Северного речного вокзала; все это одновременно реставрируется и реконструируется, будет сдано ко Дню города", — сказал мэр.

По проекту рабочие благоустроят набережную, площадь у главного здания. Появятся пешеходные дорожки к станции метро и Ленинградскому шоссе. От остановки автобусов к причалам туристы смогут подъезжать на электрических шаттлах. Центром притяжения отдыхающих круглый год будет и огромный парк. В нем появятся кафе, торговые павильоны в ретро-стиле, 13 детских и спортивных площадок. А еще три бассейна с подогревом и каток.

Добраться до Речного вокзала можно будет и с противоположного берега канала имени Москвы. Проведут канатную дорогу. Протяженностью больше двух километров, она соединит соседние районы – Левобережный, Северное и Южное Тушино. Время в пути между ними сократится в 5 раз. Канатная дорога сможет перевозить до 19 тысяч человек в сутки.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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