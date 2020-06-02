В Евросоюзе высказались о протестах в США

Ситуация в Соединенных Штатах не утихает

В США растет число городов, охваченных уличными беспорядками. Волнения вспыхнули после резонансного убийства полицейским афроамериканца и длятся уже почти неделю. Манифестанты громят всё на своем пути, поджигают автомобили, грабят магазины. Правоохранители отвечают слезоточивым газом и резиновыми пулями. В числе пострадавших есть журналисты. Президент Трамп назвал сложившуюся ситуацию внутренним терроризмом и пригрозил ввести армию в те штаты, где, как он считает, губернаторы не справляются со своей работой.

Массовые протесты бушуют в полутора сотнях американских городов. В десятках из них уже введён комендантский час. Таких строгих мер в Штатах не принимали с убийства Мартина Лютера Кинга в конце шестидесятых. Хаос и разруха. Кадры из Нью-Йорка - словно из постапокалиптического кино. С одним отличием - это не съёмочная площадка, а реальная жизнь. В Бронксе протестующие, чувствуя вседозволенность, всей толпой избивают полицейского. В фешенебельном Манхэттене мародёры грабят магазины и бьют витрины, передает "ТВ Центр".

На другом конце штата - в городе Буффало, тоже неспокойно. Массовые беспорядки стихийно переходят в вакханалию. В группу стражей порядка кто-то специально направляет внедорожник. Полицейские испуганно разбегаются. В Лас-Вегасе в ходе протестов одному из сотрудников полиции выстрелили в голову. Угомонить разбушевавшиеся толпы не удается ни правоохранителям, ни властям. Взять ситуацию под контроль пока не могут. Протестующих разгоняют слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Причём, под огонь правоохранителей попадают все без разбора, включая журналистов. Оператора из Австралии сначала сильно ударили, а затем попытались разбить объектив камеры. Фотожурналисту Линде Тирадо выстрелили в глаз резиновой пулей. Шансов спасти зрение у девушки уже нет. В Миннеаполисе полицейские применили слезоточивый газ против сотрудника Риа Новостей. О том, что перед ними журналист, силовики были прекрасно осведомлены. На лицо - явное превышение должностных полномочий правоохранителей. Дональд Трамп своими заявлениями лишь подливает масло в огонь. Происходящее в собственной стране называет актом внутреннего терроризма и преступлением против человечества - и никак иначе. Призывает всеми силами подавить протесты и арестовать людей, устроивших беспорядки.

"Я настоятельно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве. Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества своих жителей, то я задействую вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них", - сказал Трамп.

После обращения Трамп под усиленной охраной прогулялся до церкви святого Иоанна, которую в воскресенье сожгли протестующие. Там глава Белого Дома демонстративно попозировал с библией в руках, впрочем, на вопросы журналистов отвечать не стал. Такая показательная акция ещё сильнее взбесила американцев. Особенно на фоне новостей о результатах повторной экспертизы вскрытия тела темнокожего Джорджа Флойда, убийство которого и спровоцировало беспорядки по всей стране. Два независимых эксперта пришли к выводу, что смерть афроамериканца наступила в результате удушья - что фактически доказывает вину того самого полицейского. Брат погибшего Джорджа Флойда Терренс не спешит призывать американцев к беспорядкам. На месте гибели появляется с изображением брата на маске. Просит толпу одуматься.

Инцидент со смертью Джорджа Флойда требует расследовать и Европейский союз. Гибель афроамериканца ЕС категорически осуждает. Разбирательство дела должно быть подробным.

Солидарность с демонстрантами в США выражают в десятках стран. Протесты против жестокости и агрессии полицейских проходят в крупных мировых мегаполисах. В социальных сетях сегодня новый флешмоб - 24 часа тишины и молчания.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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