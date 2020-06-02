Россиянам объяснили, как восстановить обоняние после коронавируса

Симптом может остаться на всю жизнь

Один из неприятных симптомов заболевания COVID-19 – потеря обоняния – может не исчезнуть с выздоровлением пациента. Есть риск навсегда утратить способность различать запахи, предупреждают врачи.

"Когда человек выздоравливает, он чувствует себя хорошо, у него пропадает высокая температура, слабость. А сниженное обоняние может остаться навсегда", - объяснил изданию Ura.ru врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

Медик успокоил россиян: потерю обоняния можно предотвратить. Зайцев рекомендует снимать воспаление и отек слизистой носа обычным раствором на основе морской соли. Хорошо помогают также противовоспалительные, антисептические и гормональные спреи.

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