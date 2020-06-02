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Минобороны запаслось средствами защиты для участников парада Победы

17:08
  • вторник
  • 02 июня 2020

Наготове маски с перчатками и лекарства

Все участники парада Победы, который состоится на Красной площади 24 июня, будут обеспечены средствами защиты. Каждый из них будет ежедневно проходить медосмотр. Тренировки к параду проходят с соблюдением максимально возможной дистанции между подразделениями, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления военного ведомства Дмитрий Тришкин.
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"Три раза в неделю организовано экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию всего личного состава участников парада. Личному составу парадных расчетов спланирована выдача лекарственных средств неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний", - заявил Тришкин на селекторном совещании в оборонном ведомстве.

По данным военного медика, создан запас лекарственных средств и термометров. Кроме того, для участников припасено более 1,5 миллиона медицинских масок, более 700 тысяч пар перчаток, 30 тысяч флаконов средств для дезинфекции рук.

24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический Парад Победы. Тогда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу. Именно этот день и выбрал для парада в ознаменование 75-летия Победы президент Владимир Путин – о чем и сообщил 26 мая главе Минобороны Сергею Шойгу.

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