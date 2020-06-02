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Около 700 человек арестованы за ночь в Нью-Йорке

17:50
  • вторник
  • 02 июня 2020

Беспорядки продолжались, несмотря на комендантский час

Несмотря на введенный в Нью-Йорке комендантский час, акции на улицах продолжились. Протестующие не стали соблюдать предписания властей, особо активные громили витрины, поджигали машины и ввязывались в стычки с полицией. В итоге за ночь арестованы около 700 человек, сообщает телеканал  NBC со ссылкой на полицию.
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Волна протестов и беспорядков прокатилась по городам США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер в больнице после ареста полицией с применением силы. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

За пять дней протестов в Нью-Йорке арестовали 2 тысячи человек. Минувшей ночью пострадали еще несколько полицейских. В частности, сержанта, который расследовал случаи мародерства в Бронксе, сбила машина, он серьезно пострадал.

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