Депутат МГД: Дистанционное обучение не стало проблемой для школ искусств благодаря современным технологиям

С конца марта на онлайн-обучение перешли не только общеобразовательные школы, но и школы искусств

Дистанционное обучение в школах искусств, которое было временно введено в марте, имеет свои минусы, но и педагоги, и ученики благодаря технологиям нашли возможность и способы для полноценной работы. Об этом Агентству городских новостей "Москва" заявил председатель комиссии Московской городской Думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"С конца марта на онлайн-обучение перешли не только общеобразовательные школы, но и школы искусств. Конечно, дистанционное обучение в сферах искусства - временное, вынужденное явление. Людям творческих профессий необходимо видеть реакцию зрителя на то, чем они занимаются: глаза, улыбки, аплодисменты", - сказал Евгений Герасимов.

Он, однако, отметил, что школы искусств благодаря современным технологиям нашли выход из сложившейся ситуации.

"Например, детская школа имени Шебалина занимается музыкой онлайн, в частности, уроки сольфеджио проходят с помощью школьного сайта и мессенджера WhatsApp. Учащиеся фотографируют нотные листы, записывают аудиосообщения с исполнением композиций. Чтобы ученикам было проще и интереснее, педагоги ввели специальный раздел "Написание музыки из фильмов". Учащиеся должны были написать нотами в соответствующих тональностях и ритме музыку из "Гарри Поттера", "Властелина колец" и "Пиратов Карибского моря". По-моему, это отличная идея для занятий - интересно, познавательно и современно", - подчеркнул депутат.

Так как не у всех детей есть музыкальные инструменты и не у всех дома одинаковые акустические условия, некоторые моменты придется наверстать после снятия мер безопасности, добавил парламентарий.

"Сейчас учащимся можно дать базовые знания. Да и никакая техника не может заменить особого общения между учеником и педагогом во время занятий", - сказал он.

Глава комиссии отметил, что учащиеся театральных и актерских школ могут продолжать обучение в дистанционном формате.

"Считаю, у них для этого есть все возможности. Во-первых, можно сделать родственников своими зрителями, а во-вторых, у каждого в квартире есть зеркало. Хотя в Щукинском училище ректор Борис Захава был против репетиций перед зеркалом, но не все его слушались, например, Костя Райкин. А вот французский комедиант Луи де Фюнес, сыгравший комиссара Жюва в известнейшем фильме "Фантомас", тщательно репетировал перед зеркалом все свои актерские штампы, гримасы", - отметил Герасимов.

По его словам, сложнее всего приходится хореографам. "Чтобы оставаться в форме, необходимо тренироваться каждый день. Не все квартиры позволяют свободно двигаться. Думаю, в таком случае будущим профессиональным танцорам необходимо устраивать тренировки и повторять движения, хотя, возможно, не в полную силу, с чуть меньшим размахом (особенно это касается балерин). Учреждения культуры (парки) уже открыты, скоро они примут своих долгожданных зрителей", - заключил глава комиссии Мосгордумы.

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