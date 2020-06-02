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Путин разрешил награждать волонтеров

18:11
  • вторник
  • 02 июня 2020

Они могут быть удостоены знака отличия "За благодеяние"

Волонтеры за безвозмездную помощь людям могут быть награждены знаком отличия "За благодеяние". Такая возможность отражена в указе, который подписал президент России Владимир Путин.

Как отмечается в указе, государственная награда может быть вручена "за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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